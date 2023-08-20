Лечче - Лацио 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
20 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Лацио, которое состоится 20 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Лацио
Рим
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|8
|пз
|Hamza Rafia
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|16
|пз
|Хоан Гонсалес
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|22
|нп
|Ламек Банда
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|5
|пз
|Матиас Весино
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Цаканьи
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|12.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 2
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|2 : 1
|07.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|4 : 2
|22.04.2012
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|10.12.2011
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 3
|22.05.2011
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 4
|09.01.2011
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|22.02.2009
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|04.10.2008
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0