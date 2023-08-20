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Лечче - Лацио 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
20 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Лечче
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Лацио, которое состоится 20 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Лацио
Рим
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
8 Тунис пз Hamza Rafia
20 Албания пз Юльбер Рамадани
16 Испания пз Хоан Гонсалес
7 Швеция нп Понтус Альмквист
27 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
22 Замбия нп Ламек Банда
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
15 Италия зщ Николо Казале
13 Италия зщ Алессио Романьоли
77 Черногория зщ Адам Марушич
5 Уругвай пз Матиас Весино
32 Италия пз Данило Катальди
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
17 Италия нп Чиро Иммобиле
20 Италия нп Маттиа Цаканьи
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
12.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Лацио2 : 2Лечче
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Лечче2 : 1Лацио
07.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Лечче2 : 1Лацио
10.11.2019 Италия - Серия А 12-й тур Лацио4 : 2Лечче
22.04.2012 Италия - Серия А 34-й тур Лацио1 : 1Лечче
10.12.2011 Италия - Серия А 15-й тур Лечче2 : 3Лацио
22.05.2011 Италия - Серия А 38-й тур Лечче2 : 4Лацио
09.01.2011 Италия - Серия А 19-й тур Лацио1 : 2Лечче
22.02.2009 Италия - Серия А 25-й тур Лечче0 : 2Лацио
04.10.2008 Италия - Серия А 6-й тур Лацио1 : 1Лечче
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Лечче1 : 0
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Лечче2 : 3
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 0 : 1Лечче
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Лечче0 : 0
12.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Лацио2 : 2Лечче
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Лацио
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Лацио
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лацио2 : 0
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лацио4 : 0
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лацио5 : 0

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