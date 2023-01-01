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Удинезе - Ювентус 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
20 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Удинезе
Ювентус

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Ювентус, которое состоится 20 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Ювентус
Турин
1 Италия вр Марко Сильвестри
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
29 Словения зщ Яка Бийол
3 Марокко зщ Адам Масина
2 Ирландия зщ Фести Эбоселе
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
6 Испания пз Ойер Саррага
11 Бразилия пз Уолас
4 Словения пз Санди Ловрич
26 Франция нп Флорьян Товен
9 Гвинея-Бисау нп Бету
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
6 Бразилия зщ Данило
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
25 Франция пз Адриен Рабьо
5 Италия пз Мануэль Локателли
20 Италия пз Фабио Миретти
22 США нп Тимоти Веа
9 Сербия нп Душан Влахович
7 Италия нп Федерико Кьеза
Главные тренеры
Италия Андреа Соттиль
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Удинезе0 : 1Ювентус
07.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Ювентус1 : 0Удинезе
15.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Ювентус2 : 0Удинезе
22.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Удинезе2 : 2Ювентус
02.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Удинезе1 : 2Ювентус
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Ювентус4 : 1Удинезе
23.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе2 : 1Ювентус
15.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус4 : 0Удинезе
15.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Ювентус3 : 1Удинезе
08.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур Ювентус4 : 1Удинезе
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Удинезе4 : 1
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Удинезе
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Удинезе0 : 1Ювентус
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 3 : 2Удинезе
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Удинезе0 : 1
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ювентус3 : 1
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ювентус2 : 2
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Удинезе0 : 1Ювентус
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Ювентус0 : 1
22.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 4 : 1Ювентус

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