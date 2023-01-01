Удинезе - Ювентус 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
20 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Ювентус, которое состоится 20 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|3
|зщ
|Адам Масина
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|12
|зщ
|Хассан Камара
|6
|пз
|Ойер Саррага
|11
|пз
|Уолас
|4
|пз
|Санди Ловрич
|26
|нп
|Флорьян Товен
|9
|нп
|Бету
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|20
|пз
|Фабио Миретти
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Андреа Соттиль
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|23.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|15.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|08.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|4 : 1
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|4 : 1
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|4 : 1