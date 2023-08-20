Унион - Майнц 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
20 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Майнц, которое состоится 20 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|26
|зщ
|Жером Руссийон
|33
|пз
|Алекс Крал
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|11
|нп
|Датро Фофана
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|27
|вр
|Робин Центнер
|16
|зщ
|Штефан Белл
|20
|зщ
|Эдимилсон Фернандеш
|21
|зщ
|Данни да Коста
|19
|зщ
|Антони Каси
|31
|пз
|Доминик Кор
|14
|пз
|Том Краус
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|9
|нп
|Карим Онисиво
|17
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Бо Свенссон
История личных встреч
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|02.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 3
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3