06:54 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 20 августа
Свернуть список

Унион - Майнц 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
20 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Унион
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Майнц, которое состоится 20 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Майнц
Майнц
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
31 Германия зщ Робин Кнохе
4 Португалия зщ Диогу Лейте
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
26 Франция зщ Жером Руссийон
33 Чехия пз Алекс Крал
20 Тунис пз Аисса Лайдуни
11 Кот-д'Ивуар нп Датро Фофана
27 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
17 Германия нп Кевин Бехренс
27 Германия вр Робин Центнер
16 Германия зщ Штефан Белл
20 Швейцария зщ Эдимилсон Фернандеш
21 Германия зщ Данни да Коста
19 Франция зщ Антони Каси
31 Германия пз Доминик Кор
14 Германия пз Том Краус
8 Люксембург пз Леандро Баррейро
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
9 Австрия нп Карим Онисиво
17 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
04.02.2023 Германия - Бундеслига 19-й тур Унион2 : 1Майнц
14.08.2022 Германия - Бундеслига 2-й тур Майнц0 : 0Унион
26.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Унион3 : 1Майнц
03.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Майнц1 : 2Унион
06.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Майнц1 : 0Унион
02.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур Унион4 : 0Майнц
27.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Унион1 : 1Майнц
09.11.2019 Германия - Бундеслига 11-й тур Майнц2 : 3Унион
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Унион
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Унион4 : 1
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Унион1 : 0
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 4 : 2Унион
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Унион4 : 2
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Майнц
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 2Майнц
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц1 : 4
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 0Майнц
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Майнц2 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close