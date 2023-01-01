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Айнтрахт Ф - Дармштадт 98 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
20 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Айнтрахт Ф
Дармштадт 98

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Дармштадт 98, которое состоится 20 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Дармштадт 98
Дармштадт
1 Германия вр Кевин Трапп
4 Германия зщ Робин Кох
20 Япония зщ Макото Хасебе
3 Эквадор зщ Вильям Пачо
24 Португалия зщ Аурелио Бута
31 Германия зщ Филипп Макс
26 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
15 Тунис пз Эйе Скири
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
27 Германия пз Марио Гётце
9 Франция нп Рандаль Коло Муани
1 Германия вр Марсель Шуэн
14 Австрия зщ Кристоф Кларер
4 Германия зщ Кристоф Циммерман
38 Германия зщ Клеменс Ридель
32 Германия зщ Фабиан Холланд
19 Австрия зщ Эмир Карич
15 Германия пз Фабиан Нюрнбергер
6 Германия пз Марвин Мехлем
7 Гана нп Брэйдон Ману
18 Австрия нп Матиас Хонсак
9 Шотландия нп Фразер Хорнби
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
07.02.2023 Кубок Германии 1/8 финала Айнтрахт Ф4 : 2Дармштадт 98
05.02.2017 Германия - Бундеслига 19-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Дармштадт 98
10.09.2016 Германия - Бундеслига 2-й тур Дармштадт 981 : 0Айнтрахт Ф
30.04.2016 Германия - Бундеслига 32-й тур Дармштадт 981 : 2Айнтрахт Ф
06.12.2015 Германия - Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Ф0 : 1Дармштадт 98
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 7Айнтрахт Ф
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Айнтрахт Ф0 : 0
03.06.2023 Кубок Германии Финал 2 : 0Айнтрахт Ф
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф2 : 1
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 2Айнтрахт Ф
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 0Дармштадт 98
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Дармштадт 98
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 0Дармштадт 98
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Дармштадт 981 : 0
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 1Дармштадт 98

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