Айнтрахт Ф - Дармштадт 98 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
20 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Дармштадт 98, которое состоится 20 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Дармштадт 98
Дармштадт
|1
|вр
|Кевин Трапп
|4
|зщ
|Робин Кох
|20
|зщ
|Макото Хасебе
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|31
|зщ
|Филипп Макс
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|15
|пз
|Эйе Скири
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|27
|пз
|Марио Гётце
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|4
|зщ
|Кристоф Циммерман
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|19
|зщ
|Эмир Карич
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|7
|нп
|Брэйдон Ману
|18
|нп
|Матиас Хонсак
|9
|нп
|Фразер Хорнби
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|07.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 2
|05.02.2017
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|10.09.2016
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|30.04.2016
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|06.12.2015
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 0
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1