Эшторил - Риу Аве 20 Августа прямая трансляция
20 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Риу Аве, которое состоится 20 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|99
|вр
|Даниэл Лейте
|5
|зщ
|Volnei
|23
|зщ
|Педру Алвару
|3
|зщ
|Бернарду Витал
|33
|пз
|João Marques
|28
|пз
|Иван Павлич
|8
|пз
|Джордан Холсгров
|10
|пз
|Рафик Гюйтан
|20
|нп
|Жоао Карлос
|11
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|91
|нп
|Heri
|82
|вр
|Маграу
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|23
|зщ
|Жозуэ
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|14
|нп
|Жока
|9
|нп
|Leonardo Ruiz
|7
|нп
|Эрнани
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|13.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|19.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|30.03.2018
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|04.11.2017
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 2
|06.03.2017
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|01.10.2016
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|07.03.2016
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 3
|13.01.2016
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 0
|24.10.2015
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 3
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 1
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|15.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2