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Эшторил - Риу Аве 20 Августа прямая трансляция

20 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
Эшторил
Риу Аве

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Риу Аве, которое состоится 20 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Риу Аве
Вила-ду-Конде
99 Португалия вр Даниэл Лейте
5 Бразилия зщ Volnei
23 Португалия зщ Педру Алвару
3 Португалия зщ Бернарду Витал
33 Португалия пз João Marques
28 Нидерланды пз Иван Павлич
8 Шотландия пз Джордан Холсгров
10 Франция пз Рафик Гюйтан
20 Бразилия нп Жоао Карлос
11 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
91 Португалия нп Heri
82 Бразилия вр Маграу
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
42 Хорватия зщ Renato Pantalon
23 Португалия зщ Жозуэ
20 Португалия пз Коштинья
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Гонсалу Родригеш
77 Португалия нп Фабиу Роналду
14 Португалия нп Жока
9 Колумбия нп Leonardo Ruiz
7 Португалия нп Эрнани
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
13.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Риу Аве2 : 0Эшторил
19.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Эшторил2 : 2Риу Аве
12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Риу Аве1 : 2Эшторил
30.03.2018 Португалия - Примейра 28-й тур Риу Аве2 : 0Эшторил
04.11.2017 Португалия - Примейра 11-й тур Эшторил0 : 2Риу Аве
06.03.2017 Португалия - Примейра 24-й тур Эшторил0 : 2Риу Аве
01.10.2016 Португалия - Примейра 7-й тур Риу Аве1 : 2Эшторил
07.03.2016 Португалия - Примейра 25-й тур Риу Аве1 : 3Эшторил
13.01.2016 Кубок Португалии 1/4 финала Риу Аве3 : 0Эшторил
24.10.2015 Португалия - Примейра 8-й тур Эшторил2 : 2Риу Аве
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 4 : 3Эшторил
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Эшторил3 : 1
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 2Эшторил
15.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Эшторил2 : 0
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 1 : 0Эшторил
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Риу Аве2 : 0
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве2 : 2
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 3 : 1Риу Аве
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Риу Аве0 : 1
07.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 2 : 2Риу Аве

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