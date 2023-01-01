Порту - Фаренсе 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
20 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Фаренсе, которое состоится 20 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Фаренсе
Фару
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|2
|зщ
|Фабиу Кардозу
|5
|зщ
|Иван Маркано
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|11
|зщ
|Пепе
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|25
|пз
|Отавио
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|9
|нп
|Мехди Тареми
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|1
|вр
|Луис Фелипе
|2
|зщ
|Фран Дельгадо
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|6
|зщ
|Зак Мускат
|31
|зщ
|Жоау Карлуш Араужу Талоша
|14
|пз
|Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|27
|пз
|Матеус
|77
|нп
|Марко Матьяш
|9
|нп
|Bruno Duarte
|7
|нп
|Элвеш Бальде
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|10.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|5 : 1
|25.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 1
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|04.06.2023
|Кубок Португалии
|Финал
|0 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 4
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 3
|13.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|07.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|30.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 1-й тур
|6 : 0
|09.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 1