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Порту - Фаренсе 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
20 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
Порту
Фаренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Фаренсе, которое состоится 20 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Фаренсе
Фару
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
2 Португалия зщ Фабиу Кардозу
5 Испания зщ Иван Маркано
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
11 Бразилия зщ Пепе
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
25 Португалия пз Отавио
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
9 Иран нп Мехди Тареми
19 Англия нп Дэнни Намасо
1 Бразилия вр Луис Фелипе
2 Испания зщ Фран Дельгадо
37 Португалия зщ Гонсалу Силва
6 Мальта зщ Зак Мускат
31 Португалия зщ Жоау Карлуш Араужу Талоша
14 Бразилия пз Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
27 Бразилия пз Матеус
77 Португалия нп Марко Матьяш
9 Бразилия нп Bruno Duarte
7 Португалия нп Элвеш Бальде
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
10.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Порту5 : 1Фаренсе
25.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Фаренсе0 : 1Порту
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 1 : 2Порту
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал 2 : 0Порту
04.06.2023 Кубок Португалии Финал 0 : 2Порту
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Порту3 : 0
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 4Порту
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Фаренсе0 : 3
13.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 3-й тур 2 : 1Фаренсе
07.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Фаренсе2 : 0
30.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 1-й тур 6 : 0Фаренсе
09.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала 3 : 1Фаренсе

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