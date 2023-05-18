Нэшвилл - Интер Майами 20 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

82' Рэндэлл Леаль Продолжается игра заменами. Леаль — вместо Майла.

81' Виктор Ульоа Ульоа появился на поле, заменив Арройо.

80' Давид Руис Руис заменил Тэйлора.

78' 🔥 И вот она контратака, которую так ждал «Нэшвилл»! Сарридж забрался в штрафную и низом пробил в направлении дальнего угла ворот — Коллендер не без труда отразил мяч в сторону! А Мухтару не удалось подстроиться под хорошее добивание!

76' Месси попытался разыграть стеночку с партнёром на входе в чужую штрафную, но обратный пас в направлении аргентинца соперник прочитал.

74' «Интер» перешёл на затяжное позиционное нападение, а «Нэшвилл» ждёт шанса на контратаку.

72' Шон Дэвис Дэвис — вместо Маккарти. Вторая замена «Нэшвилла».

72' Джейкоб Шаффельбург Шаффельбург заменил Пико.

70' 🔥 Как же был близок Лео к дублю! Месси получил мяч, продвинулся вперёд и пробил с ходу от радиуса штрафной — получилось в штангу!

68' Диего Гомес Кремаски уступил место на поле Гомесу.

68' Леонардо Кампана Мартинес покинул поле. Кампана вошёл в игру.

67' Заметался мяч в штрафной «Интера», но последний отскок от головы защитника получился в руки голкипера.

65' «Нэшвилл», отсидевшись в обороне, перешёл на перепас в центре поля. Коллендер прочитал заброс в штрафную «Интера», забрав мяч в руки.

63' Напомнил Месси о себе, но удар толком не получился. Большой промах, который расстроил поклонников аргентинца.

61' Во втором тайме пока не заметен Месси, но Лео может хватить даже одного полумомента, чтобы сделать разницу.

59' «Интер» правильно реагирует на пропущенный гол, забрав мяч под свой контроль. Правда, пока без подходов к воротам.

57' 🔥 Кремаски в быстрой атаке «Интера» задумал удар от края штрафной — и едва не закрутил мяч в дальнюю девятку!

54' Анибаль Годой Годой за грубый фол против Бускетса удостоился жёлтой карточки. Долгие споры с арбитром ни к чему не привели.

53' Мухтар откликнулся на заброс из глубины, но выход один на один отменил лайнсмен, заметивший у полузащитника «Нэшвилла» положение «вне игры».

51' Месси здорово открылся под передачу в лицевую, откуда прострелил в центр штрафной, Мартинес пробил с ходу, но подкат Циммермана помешал мячу полететь в цель!

50' Пико сместился с левого фланга в центр, но не подстроился под хороший удар с полулёта — мяч полетел намного выше ворот «Интера».

48' «Нэшвилл» попытался забрать контроль над мячом, но первый же вертикальный заброс в линию атаки остался без адресата.

46' Возобновилась встреча! Второй тайм вашему вниманию.

45+1' Перерыв! 1:0 в пользу «Интера» после 45 минут. Первый тайм прошёл в плотной борьбе, моментов было немного. Футболисты из Майами ведут в счёте благодаря красивейшему голу Месси. У «Нэшвилла» были подходы к штрафной, но ничего опасного в атаке не создали.

45' Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.

44' Месси с Бускетсом устроили перепас возле чужой штрафной, но игроки «Нэшвилла» смогли отобрать мяч.

42' По владению мячом преимущество у «Интера» — 60% на 40%. Поактивнее выглядят футболисты из Майами.

41' Мухтар сделал скидку во вратарскую! Мяч заметался перед воротами, но игроки «Интера» отбились.

39' Мухтар с углового навесил во вратарскую, Коллендер уверенно сыграл на выходе и вынес мяч далеко в сторону.

37' Кривцов сделал пас по флангу, Йедлин пошёл напролом на двух соперников и сфолил против Макнотона.

35' Альба из глубины сделал длинный заброс по левому флангу! Мартинес поздно стартовал и не успел к мячу.

33' Макнотон с левого края навесил на дальнюю штангу! Йедлин выбил мяч на угловой, помешав Сарриджу замкнуть.

31' «Интер» неспешно перекатывает мяч на чужой половине поля. Есть преимущество у команды из Майами.

29' Мур подключился по правому флангу и навесил в штрафную! Кривцов столкнулся с Мухтаром — мяч взмыл вверх, а затем уже Коллендер забрал его.

27' Месси выполнил подачу с углового! Паникко на выходе не добрался до мяча, но игрокам «Интера» не удалось воспользоваться ошибкой голкипера.

25' Ответ «Нэшвилла»! Мухтар долго крутился перед штрафной, но так и не нашёл момент для удара.

24' Месси забивает в седьмом матче подряд за «Интер». Впечатляющая статистика!

23' 🔥 Момент у «Интера»! Тэйлор открылся перед штрафной, развернулся и плотно пробил в дальний угол — Паникко в прыжке отразил мяч в сторону!

20' Скорости не очень высокие. Борьба идёт преимущественно в центре поля.

18' Заброс в штрафную «Интера»! Циммерман поборолся и пробил головой по воротам — Коллендер в падении накрыл мяч.

16' Майл с углового навесил во вратарскую, Коллендер вышел и кулаком вынес мяч далеко в сторону.

14' Мур забрал подбор возле штрафной, продвинулся вперёд и мощно пробил с правой! Мяч улетел на трибуну.

12' Альба увлёкся атакой и потерял мяч. Пико в контратаке убежал по правому флангу, но не смог обыграть Миллера.

10' Игроки «Интера» забрали мяч и под свист трибун катают его на чужой половине поля. Но пока без обострений.

8' Месси резко сместился к центру и попытался сделать пас вразрез! Но игроки «Нэшвилла» перехватили мяч.

7' Мухтар открылся в штрафной, сместился к лицевой и прострелил в центр, но не дошёл мяч до Сарриджа.

5' Альба подключился по левому флангу и прострелил низом во вратарскую! Панникко вышел и перехватил мяч.

3' Годой в борьбе за мяч ударил сзади Месси. И сразу возникла небольшая стычка, арбитр успокоил игроков.

2' Мухтар не успел к мячу и заехал Бускетсу сзади по ногам. Арбитр устно предупредил игрока «Нэшвилла».

1' Матч начался! Футболисты «Интера» разыграли мяч с центра поля.

0' Стартовые составы команд:«Нэшвилл» (4-4-2): Паникко, Мур, Макнотон, Циммерман, Ловитц, Маккарти, Майл, Годой, Пико, Мухтар, Сарридж.«Интер Майами» (4-3-3): Коллендер, Йедлин, Кривцов, Миллер, Альба, Арройо, Бускетс, Кремаски, Месси, Мартинес, Тэйлор.