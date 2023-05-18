Нэшвилл - Интер Майами 20 Августа прямая трансляция
20 Августа 2023 года в 04:00 (+03:00). Кубок Лиг MLS + MX, Финал
2-й тайм, 86'
1 : 1
- 54'Анибаль Годой
- 57'1:1Фабрис Пико
0'
45'
90'
- 23'0:1Лионель Месси
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нэшвилл - Интер Майами, которое состоится 20 Августа 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Лиг MLS + MX, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл
Нэшвилл, США
Интер Майами
Майами, США
|30
|вр
|Эллиот Паникко
|25
|зщ
|Уокер Циммерман
|18
|зщ
|Шакил Мур
|3
|зщ
|Лукас Макнотон
|2
|зщ
|Дэниел Ловитц
|20
|пз
|Анибаль Годой
|19
|пз
|Алекс Майл
82'
|10
|пз
|Хани Мухтар
|7
|пз
|Фабрис Пико
72'
|6
|пз
|Дэкс Маккарти
72'
|9
|нп
|Сэм Сарридж
|14
|пз
|Джейкоб Шаффельбург
72'
|54
|пз
|Шон Дэвис
72'
|8
|пз
|Randall Leal
82'
|1
|вр
|Дрейк Коллендер
|18
|зщ
|Жорди Альба
|2
|зщ
|Деандре Йедлин
|27
|зщ
|Сергей Кривцов
|31
|зщ
|Камаль Миллер
|3
|пз
|Диксон Арройо
81'
|30
|пз
|Бенджамин Кремаски
68'
|16
|пз
|Роберт Тэйлор
81'
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|10
|нп
|Лионель Месси
|17
|нп
|Хосеф Мартинес
68'
|8
|пз
|Диего Гомес
68'
|9
|нп
|Леонардо Кампана
68'
|13
|пз
|Виктор Ульоа
81'
|41
|пз
|Давид Руис
81'
Запасные
|1
|вр
|Джо Уиллис
|67
|вр
|Бен Мартино
|5
|зщ
|Джек Махер
|22
|зщ
|Джош Бауэр
|23
|зщ
|Тэйлор Вашингтон
|16
|пз
|Лоуренс Уайк
|26
|пз
|Люк Хакенсон
|27
|пз
|Бриан Анунга
|12
|нп
|Тил Банбери
|99
|вр
|Коул Дженсен
|29
|вр
|Карлос дос Сантос
|20
|зщ
|Харви Джеймс Невилл
|4
|зщ
|Кристофер Маквей
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|11
|пз
|Факундо Фариас
|19
|нп
|Робби Робинсон
|6
|нп
|Томас Авилес
Главные тренеры
|Гари Смит
|Херардо Мартино
История личных встреч
|18.05.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|23.09.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 5
|09.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|02.05.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|21.11.2020
|США - Major League Soccer
|Раунд плей-ин
|3 : 0
|07.09.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|31.08.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|16.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/2 финала
|0 : 2
|12.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/4 финала
|5 : 0
|09.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/8 финала
|2 : 2 5 : 6
|05.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|28.07.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|Группа Центр 4. 2-й тур
|3 : 4
|16.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/2 финала
|1 : 4
|12.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/4 финала
|4 : 0
|07.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/8 финала
|4 : 4 3 : 5
|03.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/16 финала
|3 : 1
|26.07.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|Группа Юг 3. 2-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
82'
Рэндэлл Леаль
Продолжается игра заменами. Леаль — вместо Майла.
81'
Виктор Ульоа
Ульоа появился на поле, заменив Арройо.
80'
Давид Руис
Руис заменил Тэйлора.
78'
🔥 И вот она контратака, которую так ждал «Нэшвилл»! Сарридж забрался в штрафную и низом пробил в направлении дальнего угла ворот — Коллендер не без труда отразил мяч в сторону! А Мухтару не удалось подстроиться под хорошее добивание!
76'
Месси попытался разыграть стеночку с партнёром на входе в чужую штрафную, но обратный пас в направлении аргентинца соперник прочитал.
74'
«Интер» перешёл на затяжное позиционное нападение, а «Нэшвилл» ждёт шанса на контратаку.
72'
Шон Дэвис
Дэвис — вместо Маккарти. Вторая замена «Нэшвилла».
72'
Джейкоб Шаффельбург
Шаффельбург заменил Пико.
70'
🔥 Как же был близок Лео к дублю! Месси получил мяч, продвинулся вперёд и пробил с ходу от радиуса штрафной — получилось в штангу!
68'
Диего Гомес
Кремаски уступил место на поле Гомесу.
68'
Леонардо Кампана
Мартинес покинул поле. Кампана вошёл в игру.
67'
Заметался мяч в штрафной «Интера», но последний отскок от головы защитника получился в руки голкипера.
65'
«Нэшвилл», отсидевшись в обороне, перешёл на перепас в центре поля. Коллендер прочитал заброс в штрафную «Интера», забрав мяч в руки.
63'
Напомнил Месси о себе, но удар толком не получился. Большой промах, который расстроил поклонников аргентинца.
61'
Во втором тайме пока не заметен Месси, но Лео может хватить даже одного полумомента, чтобы сделать разницу.
59'
«Интер» правильно реагирует на пропущенный гол, забрав мяч под свой контроль. Правда, пока без подходов к воротам.
57'
🔥 Кремаски в быстрой атаке «Интера» задумал удар от края штрафной — и едва не закрутил мяч в дальнюю девятку!
54'
Анибаль Годой
Годой за грубый фол против Бускетса удостоился жёлтой карточки. Долгие споры с арбитром ни к чему не привели.
53'
Мухтар откликнулся на заброс из глубины, но выход один на один отменил лайнсмен, заметивший у полузащитника «Нэшвилла» положение «вне игры».
51'
Месси здорово открылся под передачу в лицевую, откуда прострелил в центр штрафной, Мартинес пробил с ходу, но подкат Циммермана помешал мячу полететь в цель!
50'
Пико сместился с левого фланга в центр, но не подстроился под хороший удар с полулёта — мяч полетел намного выше ворот «Интера».
48'
«Нэшвилл» попытался забрать контроль над мячом, но первый же вертикальный заброс в линию атаки остался без адресата.
46'
Возобновилась встреча! Второй тайм вашему вниманию.
45+1'
Перерыв! 1:0 в пользу «Интера» после 45 минут. Первый тайм прошёл в плотной борьбе, моментов было немного. Футболисты из Майами ведут в счёте благодаря красивейшему голу Месси. У «Нэшвилла» были подходы к штрафной, но ничего опасного в атаке не создали.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
Месси с Бускетсом устроили перепас возле чужой штрафной, но игроки «Нэшвилла» смогли отобрать мяч.
42'
По владению мячом преимущество у «Интера» — 60% на 40%. Поактивнее выглядят футболисты из Майами.
41'
Мухтар сделал скидку во вратарскую! Мяч заметался перед воротами, но игроки «Интера» отбились.
39'
Мухтар с углового навесил во вратарскую, Коллендер уверенно сыграл на выходе и вынес мяч далеко в сторону.
37'
Кривцов сделал пас по флангу, Йедлин пошёл напролом на двух соперников и сфолил против Макнотона.
35'
Альба из глубины сделал длинный заброс по левому флангу! Мартинес поздно стартовал и не успел к мячу.
33'
Макнотон с левого края навесил на дальнюю штангу! Йедлин выбил мяч на угловой, помешав Сарриджу замкнуть.
31'
«Интер» неспешно перекатывает мяч на чужой половине поля. Есть преимущество у команды из Майами.
29'
Мур подключился по правому флангу и навесил в штрафную! Кривцов столкнулся с Мухтаром — мяч взмыл вверх, а затем уже Коллендер забрал его.
27'
Месси выполнил подачу с углового! Паникко на выходе не добрался до мяча, но игрокам «Интера» не удалось воспользоваться ошибкой голкипера.
25'
Ответ «Нэшвилла»! Мухтар долго крутился перед штрафной, но так и не нашёл момент для удара.
24'
Месси забивает в седьмом матче подряд за «Интер». Впечатляющая статистика!
23'
🔥 Момент у «Интера»! Тэйлор открылся перед штрафной, развернулся и плотно пробил в дальний угол — Паникко в прыжке отразил мяч в сторону!
20'
Скорости не очень высокие. Борьба идёт преимущественно в центре поля.
18'
Заброс в штрафную «Интера»! Циммерман поборолся и пробил головой по воротам — Коллендер в падении накрыл мяч.
16'
Майл с углового навесил во вратарскую, Коллендер вышел и кулаком вынес мяч далеко в сторону.
14'
Мур забрал подбор возле штрафной, продвинулся вперёд и мощно пробил с правой! Мяч улетел на трибуну.
12'
Альба увлёкся атакой и потерял мяч. Пико в контратаке убежал по правому флангу, но не смог обыграть Миллера.
10'
Игроки «Интера» забрали мяч и под свист трибун катают его на чужой половине поля. Но пока без обострений.
8'
Месси резко сместился к центру и попытался сделать пас вразрез! Но игроки «Нэшвилла» перехватили мяч.
7'
Мухтар открылся в штрафной, сместился к лицевой и прострелил в центр, но не дошёл мяч до Сарриджа.
5'
Альба подключился по левому флангу и прострелил низом во вратарскую! Панникко вышел и перехватил мяч.
3'
Годой в борьбе за мяч ударил сзади Месси. И сразу возникла небольшая стычка, арбитр успокоил игроков.
2'
Мухтар не успел к мячу и заехал Бускетсу сзади по ногам. Арбитр устно предупредил игрока «Нэшвилла».
1'
Матч начался! Футболисты «Интера» разыграли мяч с центра поля.
0'
Стартовые составы команд:«Нэшвилл» (4-4-2): Паникко, Мур, Макнотон, Циммерман, Ловитц, Маккарти, Майл, Годой, Пико, Мухтар, Сарридж.«Интер Майами» (4-3-3): Коллендер, Йедлин, Кривцов, Миллер, Альба, Арройо, Бускетс, Кремаски, Месси, Мартинес, Тэйлор.
0'
Месси продолжает феерить в «Интер Майами». За шесть матчей Лео пробрался в топ-3 лучших бомбардиров клуба за всю историю.Лидер списка — бывший партнёр Лео по сборнойИстории Месси уже в топ-3 лучших бомбардиров «Интер Майами»! Кого Лео осталось обойти? 0'Невероятные приключения Лионеля Месси в США продолжаются.«Интер Майами» вышел в финал Кубка Лиг, подробности, обзор прессы «Их никто не остановит». Изящный дальний выстрел Месси приблизил «Интер» к титулу. Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча в рамках турнира Кубок Лиг MLS + MX: «Нэшвилл» — «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
R14
| Интер Майами (США)
Орландо Сити (США)
|3 : 1
R15
| Хьюстон Динамо (США)
Пачука (Мексика)
|0 : 0 5 : 3
R13
| Даллас (США)
Масатлан (Мексика)
|2 : 1
R1
| Лос-Анджелес (США)
Хуарес (Мексика)
|7 : 1
R10
| Нью-Йорк Ред Буллз (США)
Нью-Йорк Сити (США)
|1 : 0
R9
| Филадельфия Юнион (США)
Ди-Си Юнайтед (США)
|0 : 0 5 : 4
R11
| УНАМ Пумас (Мексика)
Керетаро (Мексика)
|0 : 1
R12
| Нью-Инглэнд Революшн (США)
Атлас (Мексика)
|2 : 2 8 : 7
R16
| Шарлотт (США)
Крус Асуль (Мексика)
|0 : 0 4 : 3
R8
| Цинциннати (США)
Нэшвилл (США)
|1 : 1 4 : 5
R7
| Чикаго Файр (США)
Америка (Мексика)
|0 : 1
R5
| Коламбус Крю (США)
Миннесота Юнайтед (США)
|3 : 3 3 : 4
R6
| Толука (Мексика)
Спортинг Канзас-Сити (США)
|4 : 1
R2
| Леон (Мексика)
Реал Солт-Лейк (США)
|1 : 3
R4
| Монтеррей (Мексика)
Портленд Тимберс (США)
|1 : 0
R3
| УАНЛ Тигрес (Мексика)
Ванкувер Уайткэпс (Канада)
|1 : 1 5 : 3
1/8 финала
|Метка
EF7
| Даллас (США)
Интер Майами (США)
|4 : 4 3 : 5
EF6
| Керетаро (Мексика)
Нью-Инглэнд Революшн (США)
|1 : 1 4 : 3
EF8
| Шарлотт (США)
Хьюстон Динамо (США)
|2 : 1
EF5
| Филадельфия Юнион (США)
Нью-Йорк Ред Буллз (США)
|1 : 1 4 : 3
EF4
| Америка (Мексика)
Нэшвилл (США)
|2 : 2 5 : 6
EF3
| Толука (Мексика)
Миннесота Юнайтед (США)
|2 : 2 2 : 4
EF2
| УАНЛ Тигрес (Мексика)
Монтеррей (Мексика)
|0 : 1
EF1
| Лос-Анджелес (США)
Реал Солт-Лейк (США)
|4 : 0
1/4 финала
|Метка
QF3
| Филадельфия Юнион (США)
Керетаро (Мексика)
|2 : 1
QF4
| Интер Майами (США)
Шарлотт (США)
|4 : 0
QF2
| Нэшвилл (США)
Миннесота Юнайтед (США)
|5 : 0
QF1
| Лос-Анджелес (США)
Монтеррей (Мексика)
|2 : 3
1/2 финала
|Метка
SF2
| Филадельфия Юнион (США)
Интер Майами (США)
|1 : 4
SF1
| Монтеррей (Мексика)
Нэшвилл (США)
|0 : 2
За 3-е место
|Метка
F3
| Филадельфия Юнион (США)
Монтеррей (Мексика)
|3 : 0
Финал
|Метка
F1
| Нэшвилл (США)
Интер Майами (США)
|20.08