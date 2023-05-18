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Нэшвилл - Интер Майами 20 Августа прямая трансляция

20 Августа 2023 года в 04:00 (+03:00). Кубок Лиг MLS + MX, Финал
Нэшвилл
2-й тайм, 86'
1 : 1
Интер Майами

  • 54'
    Анибаль Годой
  • 57'
    1:1
    Фабрис Пико
0'
45'
90'
  • 23'
    0:1
    Лионель Месси
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нэшвилл - Интер Майами, которое состоится 20 Августа 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Лиг MLS + MX, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл
Нэшвилл, США
Интер Майами
Майами, США
30СШАврЭллиот Паникко
25СШАзщУокер Циммерман
18СШАзщШакил Мур
3КанадазщЛукас Макнотон
2СШАзщДэниел Ловитц
20ПанамапзАнибаль Годой
19СШАпзАлекс Майл
82'
10ГерманияпзХани Мухтар
7ГаитипзФабрис Пико
72'
6СШАпзДэкс Маккарти
72'
9АнглиянпСэм Сарридж
14КанадапзДжейкоб Шаффельбург
72'
54СШАпзШон Дэвис
72'
8Коста-РикапзRandall Leal
82'
1СШАврДрейк Коллендер
18ИспаниязщЖорди Альба
2СШАзщДеандре Йедлин
27УкраиназщСергей Кривцов
31КанадазщКамаль Миллер
3ЭквадорпзДиксон Арройо
81'
30АргентинапзБенджамин Кремаски
68'
16ФинляндияпзРоберт Тэйлор
81'
5ИспанияпзСерхио Бускетс
10АргентинанпЛионель Месси
17ВенесуэланпХосеф Мартинес
68'
8ПарагвайпзДиего Гомес
68'
9ЭквадорнпЛеонардо Кампана
68'
13МексикапзВиктор Ульоа
81'
41ГондураспзДавид Руис
81'
Запасные
1СШАврДжо Уиллис
67СШАврБен Мартино
5СШАзщДжек Махер
22СШАзщДжош Бауэр
23СШАзщТэйлор Вашингтон
16АнглияпзЛоуренс Уайк
26СШАпзЛюк Хакенсон
27КамерунпзБриан Анунга
12СШАнпТил Банбери
99СШАврКоул Дженсен
29СШАврКарлос дос Сантос
20ИрландиязщХарви Джеймс Невилл
4ШвециязщКристофер Маквей
32СШАзщНоа Аллен
11АргентинапзФакундо Фариас
19ЧилинпРобби Робинсон
6АргентинанпТомас Авилес
Главные тренеры
АнглияГари Смит
АргентинаХерардо Мартино
История личных встреч
18.05.2023 США - Major League Soccer США - MLS Нэшвилл2 : 1Интер Майами
23.09.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 5Нэшвилл
09.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Нэшвилл
02.05.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Нэшвилл0 : 0Интер Майами
21.11.2020 США - Major League Soccer Раунд плей-ин Нэшвилл3 : 0Интер Майами
07.09.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 0Нэшвилл
31.08.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Нэшвилл1 : 0Интер Майами
16.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/2 финала 0 : 2Нэшвилл
12.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/4 финала Нэшвилл5 : 0
09.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/8 финала 2 : 2 5 : 6Нэшвилл
05.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/16 финала 1 : 1 4 : 5Нэшвилл
28.07.2023 Кубок Лиг MLS + MX Группа Центр 4. 2-й тур Нэшвилл3 : 4
16.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/2 финала 1 : 4Интер Майами
12.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/4 финала Интер Майами4 : 0
07.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/8 финала 4 : 4 3 : 5Интер Майами
03.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/16 финала Интер Майами3 : 1
26.07.2023 Кубок Лиг MLS + MX Группа Юг 3. 2-й тур Интер Майами4 : 0
Текстовая трансляция
82'
 
Рэндэлл Леаль
Продолжается игра заменами. Леаль — вместо Майла.
81'
 
Виктор Ульоа
Ульоа появился на поле, заменив Арройо.
80'
 
Давид Руис
Руис заменил Тэйлора.
78'
🔥 И вот она контратака, которую так ждал «Нэшвилл»! Сарридж забрался в штрафную и низом пробил в направлении дальнего угла ворот — Коллендер не без труда отразил мяч в сторону! А Мухтару не удалось подстроиться под хорошее добивание!
76'
Месси попытался разыграть стеночку с партнёром на входе в чужую штрафную, но обратный пас в направлении аргентинца соперник прочитал.
74'
«Интер» перешёл на затяжное позиционное нападение, а «Нэшвилл» ждёт шанса на контратаку.
72'
 
Шон Дэвис
Дэвис — вместо Маккарти. Вторая замена «Нэшвилла».
72'
 
Джейкоб Шаффельбург
Шаффельбург заменил Пико.
70'
🔥 Как же был близок Лео к дублю! Месси получил мяч, продвинулся вперёд и пробил с ходу от радиуса штрафной — получилось в штангу!
68'
 
Диего Гомес
Кремаски уступил место на поле Гомесу.
68'
 
Леонардо Кампана
Мартинес покинул поле. Кампана вошёл в игру.
67'
Заметался мяч в штрафной «Интера», но последний отскок от головы защитника получился в руки голкипера.
65'
«Нэшвилл», отсидевшись в обороне, перешёл на перепас в центре поля. Коллендер прочитал заброс в штрафную «Интера», забрав мяч в руки.
63'
Напомнил Месси о себе, но удар толком не получился. Большой промах, который расстроил поклонников аргентинца.
61'
Во втором тайме пока не заметен Месси, но Лео может хватить даже одного полумомента, чтобы сделать разницу.
59'
«Интер» правильно реагирует на пропущенный гол, забрав мяч под свой контроль. Правда, пока без подходов к воротам.
57'
🔥 Кремаски в быстрой атаке «Интера» задумал удар от края штрафной — и едва не закрутил мяч в дальнюю девятку!
54'
 
Анибаль Годой
Годой за грубый фол против Бускетса удостоился жёлтой карточки. Долгие споры с арбитром ни к чему не привели.
53'
Мухтар откликнулся на заброс из глубины, но выход один на один отменил лайнсмен, заметивший у полузащитника «Нэшвилла» положение «вне игры».
51'
Месси здорово открылся под передачу в лицевую, откуда прострелил в центр штрафной, Мартинес пробил с ходу, но подкат Циммермана помешал мячу полететь в цель!
50'
Пико сместился с левого фланга в центр, но не подстроился под хороший удар с полулёта — мяч полетел намного выше ворот «Интера».
48'
«Нэшвилл» попытался забрать контроль над мячом, но первый же вертикальный заброс в линию атаки остался без адресата.
46'
Возобновилась встреча! Второй тайм вашему вниманию.
45+1'
Перерыв! 1:0 в пользу «Интера» после 45 минут. Первый тайм прошёл в плотной борьбе, моментов было немного. Футболисты из Майами ведут в счёте благодаря красивейшему голу Месси. У «Нэшвилла» были подходы к штрафной, но ничего опасного в атаке не создали.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
Месси с Бускетсом устроили перепас возле чужой штрафной, но игроки «Нэшвилла» смогли отобрать мяч.
42'
По владению мячом преимущество у «Интера» — 60% на 40%. Поактивнее выглядят футболисты из Майами.
41'
Мухтар сделал скидку во вратарскую! Мяч заметался перед воротами, но игроки «Интера» отбились.
39'
Мухтар с углового навесил во вратарскую, Коллендер уверенно сыграл на выходе и вынес мяч далеко в сторону.
37'
Кривцов сделал пас по флангу, Йедлин пошёл напролом на двух соперников и сфолил против Макнотона.
35'
Альба из глубины сделал длинный заброс по левому флангу! Мартинес поздно стартовал и не успел к мячу.
33'
Макнотон с левого края навесил на дальнюю штангу! Йедлин выбил мяч на угловой, помешав Сарриджу замкнуть.
31'
«Интер» неспешно перекатывает мяч на чужой половине поля. Есть преимущество у команды из Майами.
29'
Мур подключился по правому флангу и навесил в штрафную! Кривцов столкнулся с Мухтаром — мяч взмыл вверх, а затем уже Коллендер забрал его.
27'
Месси выполнил подачу с углового! Паникко на выходе не добрался до мяча, но игрокам «Интера» не удалось воспользоваться ошибкой голкипера.
25'
Ответ «Нэшвилла»! Мухтар долго крутился перед штрафной, но так и не нашёл момент для удара.
24'
Месси забивает в седьмом матче подряд за «Интер». Впечатляющая статистика!
23'
🔥 Момент у «Интера»! Тэйлор открылся перед штрафной, развернулся и плотно пробил в дальний угол — Паникко в прыжке отразил мяч в сторону!
20'
Скорости не очень высокие. Борьба идёт преимущественно в центре поля.
18'
Заброс в штрафную «Интера»! Циммерман поборолся и пробил головой по воротам — Коллендер в падении накрыл мяч.
16'
Майл с углового навесил во вратарскую, Коллендер вышел и кулаком вынес мяч далеко в сторону.
14'
Мур забрал подбор возле штрафной, продвинулся вперёд и мощно пробил с правой! Мяч улетел на трибуну.
12'
Альба увлёкся атакой и потерял мяч. Пико в контратаке убежал по правому флангу, но не смог обыграть Миллера.
10'
Игроки «Интера» забрали мяч и под свист трибун катают его на чужой половине поля. Но пока без обострений.
8'
Месси резко сместился к центру и попытался сделать пас вразрез! Но игроки «Нэшвилла» перехватили мяч.
7'
Мухтар открылся в штрафной, сместился к лицевой и прострелил в центр, но не дошёл мяч до Сарриджа.
5'
Альба подключился по левому флангу и прострелил низом во вратарскую! Панникко вышел и перехватил мяч.
3'
Годой в борьбе за мяч ударил сзади Месси. И сразу возникла небольшая стычка, арбитр успокоил игроков.
2'
Мухтар не успел к мячу и заехал Бускетсу сзади по ногам. Арбитр устно предупредил игрока «Нэшвилла».
1'
Матч начался! Футболисты «Интера» разыграли мяч с центра поля.
0'
Стартовые составы команд:«Нэшвилл» (4-4-2): Паникко, Мур, Макнотон, Циммерман, Ловитц, Маккарти, Майл, Годой, Пико, Мухтар, Сарридж.«Интер Майами» (4-3-3): Коллендер, Йедлин, Кривцов, Миллер, Альба, Арройо, Бускетс, Кремаски, Месси, Мартинес, Тэйлор.
0'
Месси продолжает феерить в «Интер Майами». За шесть матчей Лео пробрался в топ-3 лучших бомбардиров клуба за всю историю.Лидер списка — бывший партнёр Лео по сборнойИстории Месси уже в топ-3 лучших бомбардиров «Интер Майами»! Кого Лео осталось обойти? 0'Невероятные приключения Лионеля Месси в США продолжаются.«Интер Майами» вышел в финал Кубка Лиг, подробности, обзор прессы «Их никто не остановит». Изящный дальний выстрел Месси приблизил «Интер» к титулу. Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча в рамках турнира Кубок Лиг MLS + MX: «Нэшвилл» — «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка
R14
 Интер Майами (США)
Орландо Сити (США)
3 : 1
R15
 Хьюстон Динамо (США)
Пачука (Мексика)
0 : 0 5 : 3
R13
 Даллас (США)
Масатлан (Мексика)
2 : 1
R1
 Лос-Анджелес (США)
Хуарес (Мексика)
7 : 1
R10
 Нью-Йорк Ред Буллз (США)
Нью-Йорк Сити (США)
1 : 0
R9
 Филадельфия Юнион (США)
Ди-Си Юнайтед (США)
0 : 0 5 : 4
R11
 УНАМ Пумас (Мексика)
Керетаро (Мексика)
0 : 1
R12
 Нью-Инглэнд Революшн (США)
Атлас (Мексика)
2 : 2 8 : 7
R16
 Шарлотт (США)
Крус Асуль (Мексика)
0 : 0 4 : 3
R8
 Цинциннати (США)
Нэшвилл (США)
1 : 1 4 : 5
R7
 Чикаго Файр (США)
Америка (Мексика)
0 : 1
R5
 Коламбус Крю (США)
Миннесота Юнайтед (США)
3 : 3 3 : 4
R6
 Толука (Мексика)
Спортинг Канзас-Сити (США)
4 : 1
R2
 Леон (Мексика)
Реал Солт-Лейк (США)
1 : 3
R4
 Монтеррей (Мексика)
Портленд Тимберс (США)
1 : 0
R3
 УАНЛ Тигрес (Мексика)
Ванкувер Уайткэпс (Канада)
1 : 1 5 : 3
1/8 финала
Метка
EF7
 Даллас (США)
Интер Майами (США)
4 : 4 3 : 5
EF6
 Керетаро (Мексика)
Нью-Инглэнд Революшн (США)
1 : 1 4 : 3
EF8
 Шарлотт (США)
Хьюстон Динамо (США)
2 : 1
EF5
 Филадельфия Юнион (США)
Нью-Йорк Ред Буллз (США)
1 : 1 4 : 3
EF4
 Америка (Мексика)
Нэшвилл (США)
2 : 2 5 : 6
EF3
 Толука (Мексика)
Миннесота Юнайтед (США)
2 : 2 2 : 4
EF2
 УАНЛ Тигрес (Мексика)
Монтеррей (Мексика)
0 : 1
EF1
 Лос-Анджелес (США)
Реал Солт-Лейк (США)
4 : 0
1/4 финала
Метка
QF3
 Филадельфия Юнион (США)
Керетаро (Мексика)
2 : 1
QF4
 Интер Майами (США)
Шарлотт (США)
4 : 0
QF2
 Нэшвилл (США)
Миннесота Юнайтед (США)
5 : 0
QF1
 Лос-Анджелес (США)
Монтеррей (Мексика)
2 : 3
1/2 финала
Метка
SF2
 Филадельфия Юнион (США)
Интер Майами (США)
1 : 4
SF1
 Монтеррей (Мексика)
Нэшвилл (США)
0 : 2
За 3-е место
Метка
F3
 Филадельфия Юнион (США)
Монтеррей (Мексика)
3 : 0
Финал
Метка
F1
 Нэшвилл (США)
Интер Майами (США)
20.08

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