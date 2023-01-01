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Норвич Сити - Миллуолл 20 Августа прямая трансляция

20 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Норвич Сити
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Миллуолл, которое состоится 20 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
История личных встреч
04.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Миллуолл2 : 3Норвич Сити
19.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Норвич Сити2 : 0Миллуолл
02.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Миллуолл0 : 0Норвич Сити
03.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Норвич Сити0 : 0Миллуолл
02.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Миллуолл1 : 3Норвич Сити
10.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Норвич Сити4 : 3Миллуолл
01.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Норвич Сити2 : 1Миллуолл
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Миллуолл4 : 0Норвич Сити
07.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Миллуолл1 : 4Норвич Сити
26.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Норвич Сити6 : 1Миллуолл
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 4 : 4Норвич Сити
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Норвич Сити2 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Норвич Сити0 : 1
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 1Норвич Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Норвич Сити0 : 3
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Миллуолл0 : 1
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 0 : 1Миллуолл
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Миллуолл3 : 4
28.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 3Миллуолл
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 2 : 1Миллуолл

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