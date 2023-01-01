Норвич Сити - Миллуолл 20 Августа прямая трансляция
20 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Миллуолл, которое состоится 20 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|04.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 3
|19.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 0
|02.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 0
|03.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 0
|02.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 3
|10.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|4 : 3
|01.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|2 : 1
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|4 : 0
|07.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 4
|26.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|6 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 4
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 1
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 3
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 4
|28.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1