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Славия-Мозырь - Динамо-Брест 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
20 Августа 2023 года в 15:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
Славия-Мозырь
Динамо-Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Динамо-Брест, которое состоится 20 Августа 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
09.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо-Брест0 : 1Славия-Мозырь
17.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест1 : 3Славия-Мозырь
07.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Славия-Мозырь3 : 1Динамо-Брест
18.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест0 : 3Славия-Мозырь
08.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо-Брест
31.10.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо-Брест
04.04.2020 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо-Брест1 : 2Славия-Мозырь
31.08.2019 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь2 : 4Динамо-Брест
25.04.2019 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо-Брест0 : 0Славия-Мозырь
27.08.2017 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь1 : 2Динамо-Брест
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 0
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2Славия-Мозырь
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Славия-Мозырь0 : 0
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 3 : 2Славия-Мозырь
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест0 : 1
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Динамо-Брест
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 1Динамо-Брест
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Динамо-Брест
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 1 : 0Динамо-Брест

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