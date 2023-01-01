Славия-Мозырь - Динамо-Брест 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
20 Августа 2023 года в 15:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Динамо-Брест, которое состоится 20 Августа 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|09.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|17.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 3
|07.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|3 : 1
|18.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 3
|08.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|31.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|04.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 4
|25.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|27.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 2
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0