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Слуцк - Динамо Мн 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
20 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
Слуцк
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Динамо Мн, которое состоится 20 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
08.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн3 : 1Слуцк
26.11.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 0Динамо Мн
19.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Слуцк0 : 5Динамо Мн
18.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо Мн1 : 1Слуцк
07.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк0 : 4Динамо Мн
01.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк1 : 1Динамо Мн
04.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн1 : 0Слуцк
21.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк1 : 2Динамо Мн
02.05.2020 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 2Слуцк
15.09.2019 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 1Слуцк
11.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Слуцк
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк1 : 1
30.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0Слуцк
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Слуцк
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк3 : 1
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 2
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 3Динамо Мн
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн9 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Мн1 : 2
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Динамо Мн

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