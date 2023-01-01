Слуцк - Динамо Мн 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
20 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Динамо Мн, которое состоится 20 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|08.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 1
|26.11.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|19.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 5
|18.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 4
|01.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|04.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|21.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|02.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|15.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|11.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|9 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2