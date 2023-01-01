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Хольштайн - Магдебург 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
20 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
Хольштайн
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Магдебург, которое состоится 20 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
11.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Хольштайн2 : 3Магдебург
07.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Магдебург1 : 2Хольштайн
10.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Магдебург1 : 1Хольштайн
03.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Хольштайн2 : 1Магдебург
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Хольштайн
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Хольштайн2 : 1
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 1Хольштайн
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 5Хольштайн
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Хольштайн3 : 4
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2Магдебург
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Магдебург2 : 1
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 1Магдебург
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Магдебург4 : 0
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 0Магдебург

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