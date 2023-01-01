Хольштайн - Магдебург 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
20 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Магдебург, которое состоится 20 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|11.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 3
|07.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|10.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|03.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 5
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 4
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0