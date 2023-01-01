Оснабрюк - Нюрнберг 20 Августа прямая трансляция
20 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Нюрнберг, которое состоится 20 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|14.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|23.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 4
|08.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 1
|25.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|25.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 3
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|04.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 2 : 3
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 9
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1