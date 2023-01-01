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Оснабрюк - Нюрнберг 20 Августа прямая трансляция

20 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
Оснабрюк
Нюрнберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Нюрнберг, которое состоится 20 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
14.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Нюрнберг1 : 1Оснабрюк
23.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Оснабрюк1 : 4Нюрнберг
08.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Оснабрюк0 : 1Нюрнберг
25.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Нюрнберг1 : 0Оснабрюк
25.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд Оснабрюк2 : 3Нюрнберг
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Оснабрюк1 : 3 ДВ
04.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 1Оснабрюк
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Оснабрюк2 : 3
26.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Оснабрюк2 : 2 2 : 3
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Оснабрюк2 : 0
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 9Нюрнберг
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 2
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 0Нюрнберг
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Нюрнберг1 : 1
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 1Нюрнберг

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