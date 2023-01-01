Айнтрахт Б - Шальке-04 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
20 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Шальке-04, которое состоится 20 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Шальке-04
Гельзенкирхен
История личных встреч
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|22.03.2014
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|19.10.2013
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|28.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 3
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2