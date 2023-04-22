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Жетысу - Мактаарал 20 Августа прямая трансляция

20 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур
Жетысу
Мактаарал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Мактаарал, которое состоится 20 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Мактаарал
Атакент
История личных встреч
22.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Мактаарал1 : 2Жетысу
12.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Жетысу
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Жетысу1 : 1
30.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 0 : 1Жетысу
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Жетысу1 : 1
16.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Жетысу
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 2 : 2Мактаарал
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Мактаарал2 : 2
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Мактаарал1 : 2
25.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Мактаарал
04.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Мактаарал

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