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Астана - Кайсар 20 Августа прямая трансляция

20 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур
Астана
Кайсар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Кайсар, которое состоится 20 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайсар1 : 2Астана
17.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Астана2 : 0Кайсар
18.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Кайсар2 : 5Астана
24.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Астана3 : 1Кайсар
24.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Кайсар0 : 1Астана
29.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 28-й тур Астана3 : 0Кайсар
16.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Астана4 : 1Кайсар
07.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Кайсар0 : 0Астана
16.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Астана0 : 0Кайсар
31.05.2018 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Кайсар0 : 2Астана
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 5 : 1Астана
08.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Астана2 : 1
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Астана0 : 2
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Астана
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 0Астана
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кайсар2 : 3
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 0 : 2Кайсар
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайсар0 : 0
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Кайсар
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Кайсар

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