Астана - Кайсар 20 Августа прямая трансляция
20 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Кайсар, которое состоится 20 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|17.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|18.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 5
|24.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|24.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|29.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|16.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 1
|07.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|16.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|31.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 1
|08.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|06.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2