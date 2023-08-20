Актобе - Тобол 20 Августа прямая трансляция
20 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Тобол, которое состоится 20 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Актобе
Актобе
Тобол
Костанай
История личных встреч
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|15.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|29.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|20.03.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|10.11.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 1
|15.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|06.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|22.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|23.06.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|06.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0 5 : 6
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|06.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2