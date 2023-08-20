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Актобе - Тобол 20 Августа прямая трансляция

20 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур
Актобе
Тобол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Тобол, которое состоится 20 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Тобол
Костанай
История личных встреч
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Тобол2 : 2Актобе
15.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Тобол1 : 0Актобе
14.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Актобе2 : 1Тобол
29.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Тобол2 : 1Актобе
20.03.2021 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Актобе1 : 1Тобол
10.11.2019 Казахстан - Премьер-лига 33-й тур Тобол2 : 1Актобе
15.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Актобе0 : 1Тобол
06.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Тобол2 : 1Актобе
22.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 27-й тур Актобе3 : 1Тобол
23.06.2018 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Тобол2 : 3Актобе
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Актобе0 : 1
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Актобе
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Актобе
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Актобе4 : 2
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Актобе1 : 2
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0 5 : 6Тобол
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Тобол
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Тобол1 : 0
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Тобол0 : 2
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Тобол1 : 2

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