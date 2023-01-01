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Кристал Пэлас - Арсенал 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
21 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Кристал Пэлас
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Арсенал, которое состоится 21 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Арсенал
Лондон
1 Англия вр Сэм Джонстон
2 Англия зщ Джоэл Уорд
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
6 Англия зщ Марк Гехи
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
28 Мали пз Шейк Дукуре
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
15 Гана пз Джеффри Шлупп
9 Гана нп Джордан Айю
22 Франция нп Одсонн Эдуар
1 Англия вр Аарон Рамсдейл
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
35 Украина пз Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия пз Букайо Сака
29 Германия пз Кай Хаверц
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Англия Рой Ходжсон
Испания Микель Артета
История личных встреч
19.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал4 : 1Кристал Пэлас
05.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Кристал Пэлас0 : 2Арсенал
04.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Кристал Пэлас3 : 0Арсенал
18.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Арсенал2 : 2Кристал Пэлас
19.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Кристал Пэлас1 : 3Арсенал
14.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Арсенал0 : 0Кристал Пэлас
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Кристал Пэлас1 : 1Арсенал
27.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Арсенал2 : 2Кристал Пэлас
21.04.2019 Англия - Премьер-лига 35-й тур Арсенал2 : 3Кристал Пэлас
28.10.2018 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас2 : 2Арсенал
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Кристал Пэлас2 : 0
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 1
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас2 : 0
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Арсенал2 : 1
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал 1 : 1 1 : 4Арсенал
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал1 : 1 5 : 4
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал5 : 3
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал0 : 2 3 : 5
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10 минут к первому тайму матча «Ньюкасла», 11 — к игре «Тоттенхэма». И такого теперь будет много.Новый тренд Судьи в Англии вернулись к практике ЧМ-2022. Почему опять так много добавленного времени? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.

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