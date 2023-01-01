Кристал Пэлас - Арсенал 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
21 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Арсенал, которое состоится 21 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|29
|пз
|Кай Хаверц
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Микель Артета
История личных встреч
|19.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 1
|05.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|18.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|14.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|21.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|28.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 4
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 3
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
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10 минут к первому тайму матча «Ньюкасла», 11 — к игре «Тоттенхэма». И такого теперь будет много.Новый тренд Судьи в Англии вернулись к практике ЧМ-2022. Почему опять так много добавленного времени? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.