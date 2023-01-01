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КАМАЗ - Арсенал 21 Августа прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
21 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
КАМАЗ
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Арсенал, которое состоится 21 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Арсенал0 : 1КАМАЗ
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур КАМАЗ0 : 1Арсенал
06.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Арсенал1 : 0КАМАЗ
19.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур КАМАЗ0 : 1Арсенал
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур КАМАЗ2 : 1
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 1КАМАЗ
31.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 0КАМАЗ
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур КАМАЗ2 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0КАМАЗ
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Арсенал
07.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Арсенал2 : 0
28.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 5 : 1Арсенал
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал0 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал0 : 0

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