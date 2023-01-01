КАМАЗ - Арсенал 21 Августа прямая трансляция
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
21 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Арсенал, которое состоится 21 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|19.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|07.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|28.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|5 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0