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Торпедо М - Нефтехимик 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
21 Августа 2023 года в 19:24 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия);
Торпедо М
Нефтехимик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Нефтехимик, которое состоится 21 Августа 2023 года в 19:24 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Испания Жозеп Клотет
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
02.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М0 : 0Нефтехимик
24.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Нефтехимик1 : 2Торпедо М
10.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Нефтехимик0 : 1Торпедо М
29.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Торпедо М1 : 1Нефтехимик
11.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Нефтехимик2 : 2Торпедо М
17.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Торпедо М4 : 0Нефтехимик
29.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Нефтехимик1 : 0Торпедо М
10.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Торпедо М2 : 1Нефтехимик
18.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Нефтехимик0 : 0Торпедо М
05.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Торпедо М2 : 3Нефтехимик
14.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 0Торпедо М
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Торпедо М0 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Торпедо М1 : 1
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 2Торпедо М
15.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Торпедо М2 : 0
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 0Нефтехимик
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Нефтехимик1 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Нефтехимик0 : 1
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0Нефтехимик
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Нефтехимик2 : 1

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