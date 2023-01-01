Торпедо М - Нефтехимик 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
21 Августа 2023 года в 19:24 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Нефтехимик, которое состоится 21 Августа 2023 года в 19:24 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Жозеп Клотет
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|02.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|10.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|0 : 1
|29.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|4 : 0
|29.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 0
|10.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|2 : 1
|18.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 0
|05.11.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|2 : 3
|14.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|15.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1