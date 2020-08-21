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Торино - Кальяри 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
21 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Франческо Коссо (Италия);
Торино
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Кальяри, которое состоится 21 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Кальяри
Кальяри
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
3 Нидерланды зщ Перр Схюрс
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
27 Косово зщ Мергим Войвода
28 Италия пз Самуэле Риччи
8 Сербия пз Иван Илич
16 Хорватия пз Никола Влашич
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
10 Сербия нп Неманья Радоньич
1 Сербия вр Борис Радунович
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
4 Италия зщ Альберто Доссена
33 Словакия зщ Адам Оберт
27 Италия зщ Томмазо Ауджелло
8 Уругвай пз Наитан Нандес
29 Конго пз Энтони Макумбу
25 Гана пз Ибраим Сулемана
19 Италия пз Гаэтано Ористанио
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
30 Италия нп Леонардо Паволетти
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
27.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Торино1 : 2Кальяри
06.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Кальяри1 : 1Торино
19.02.2021 Италия - Серия А 23-й тур Кальяри0 : 1Торино
18.10.2020 Италия - Серия А 4-й тур Торино2 : 3Кальяри
27.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри4 : 2Торино
27.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Торино1 : 1Кальяри
14.04.2019 Италия - Серия А 32-й тур Торино1 : 1Кальяри
26.11.2018 Италия - Серия А 13-й тур Кальяри0 : 0Торино
31.03.2018 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри0 : 4Торино
29.10.2017 Италия - Серия А 11-й тур Торино2 : 1Кальяри
14.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Торино2 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Торино
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Торино0 : 1
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 0 : 4Торино
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Торино1 : 1
12.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Кальяри2 : 1 ДВ
11.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч 0 : 1Кальяри
08.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч Кальяри1 : 1
03.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Кальяри
30.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч Кальяри3 : 2

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