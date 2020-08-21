Торино - Кальяри 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
21 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Франческо Коссо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Кальяри, которое состоится 21 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Кальяри
Кальяри
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|3
|зщ
|Перр Схюрс
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|10
|нп
|Неманья Радоньич
|1
|вр
|Борис Радунович
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|33
|зщ
|Адам Оберт
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Наитан Нандес
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|19
|пз
|Гаэтано Ористанио
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|30
|нп
|Леонардо Паволетти
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|06.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|19.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|26.11.2018
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 4
|29.10.2017
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|14.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 4
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 1 ДВ
|11.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
|0 : 1
|08.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|03.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|30.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2