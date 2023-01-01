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Болонья - Милан 21 Августа прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
21 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
Болонья
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Милан, которое состоится 21 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Милан
Милан
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Аргентина пз Николас Домингес
11 Швейцария пз Дан Ндой
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
6 Хорватия пз Никола Моро
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
33 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
9 Франция нп Оливье Жиру
10 Португалия нп Рафаэл Леау
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
15.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Болонья1 : 1Милан
27.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Милан2 : 0Болонья
04.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Милан0 : 0Болонья
23.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Болонья2 : 4Милан
30.01.2021 Италия - Серия А 20-й тур Болонья1 : 2Милан
21.09.2020 Италия - Серия А 1-й тур Милан2 : 0Болонья
18.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Милан5 : 1Болонья
08.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Болонья2 : 3Милан
06.05.2019 Италия - Серия А 35-й тур Милан2 : 1Болонья
18.12.2018 Италия - Серия А 16-й тур Болонья0 : 0Милан
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Болонья2 : 0
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Болонья
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Болонья2 : 3
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 2 : 3Болонья
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Болонья2 : 2
09.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан0 : 1
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 5 : 6Милан
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан0 : 1
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Милан
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 2Милан

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