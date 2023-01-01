Болонья - Милан 21 Августа прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
21 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Милан, которое состоится 21 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Милан
Милан
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Николас Домингес
|11
|пз
|Дан Ндой
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|6
|пз
|Никола Моро
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|33
|пз
|Раде Крунич
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|2 : 0
|04.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|23.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 4
|30.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|21.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|5 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 3
|06.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|18.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 0
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|09.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 6
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2