Фамаликан - Морейренсе 21 Августа прямая трансляция
21 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Морейренсе, которое состоится 21 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|13
|зщ
|Отавио
|15
|зщ
|Риччели
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|23
|пз
|Алекс Добре
|10
|пз
|Иван Хайме
|11
|пз
|Oscar Aranda
|29
|нп
|Jhonder Cadiz
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|11
|пз
|Алан де Соуза
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|9
|нп
|Андре
|19
|нп
|Жоау Камачу
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|13.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|5 : 0
|12.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|24.06.2020
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|09.11.2019
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|3 : 3
|11.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 4
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|08.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 2
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|22.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2
|17.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2