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Фамаликан - Морейренсе 21 Августа прямая трансляция

21 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Фамаликан
Морейренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Морейренсе, которое состоится 21 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
31 Бразилия вр Луис Жуниор
22 Бразилия зщ Nathan Santos
13 Бразилия зщ Отавио
15 Бразилия зщ Риччели
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
23 Румыния пз Алекс Добре
10 Испания пз Иван Хайме
11 Испания пз Oscar Aranda
29 Венесуэла нп Jhonder Cadiz
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
80 Гана пз Лоуренс Офори
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
11 Бразилия пз Алан де Соуза
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
9 Бразилия нп Андре
19 Португалия нп Жоау Камачу
Главные тренеры
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
13.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Фамаликан5 : 0Морейренсе
12.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Морейренсе2 : 2Фамаликан
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Морейренсе3 : 0Фамаликан
05.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Фамаликан0 : 2Морейренсе
24.06.2020 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе1 : 1Фамаликан
09.11.2019 Португалия - Примейра 11-й тур Фамаликан3 : 3Морейренсе
11.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 1 : 2Фамаликан
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 2 : 2Фамаликан
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан2 : 4
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 0 : 0Фамаликан
08.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 2
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2
22.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Морейренсе1 : 2
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Морейренсе1 : 1
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур Морейренсе4 : 2
17.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур 1 : 2Морейренсе

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