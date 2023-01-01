Рейнджерс - ПСВ Эйндховен 22 Августа прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
22 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 22 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Главные тренеры
|Майкл Бил
|Петер Бош
История личных встреч
|24.08.2022
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|16.08.2022
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|17.03.2011
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|10.03.2011
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|12.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|4 : 0
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|05.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|1 : 0
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 1
|04.08.2023
|Суперкубок Нидерландов 2023
|Финал
|0 : 1