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Рейнджерс - ПСВ Эйндховен 22 Августа прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
22 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч
Рейнджерс
ПСВ Эйндховен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 22 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Главные тренеры
Англия Майкл Бил
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
24.08.2022 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч ПСВ Эйндховен0 : 1Рейнджерс
16.08.2022 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Рейнджерс2 : 2ПСВ Эйндховен
17.03.2011 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Рейнджерс0 : 1ПСВ Эйндховен
10.03.2011 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен0 : 0Рейнджерс
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Рейнджерс
12.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур Рейнджерс4 : 0
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Рейнджерс2 : 1
05.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур 1 : 0Рейнджерс
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Рейнджерс
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 3ПСВ Эйндховен
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч ПСВ Эйндховен4 : 1
04.08.2023 Суперкубок Нидерландов 2023 Финал 0 : 1ПСВ Эйндховен

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