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Ракув - Копенгаген 22 Августа прямая трансляция

22 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Ракув
Копенгаген

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Копенгаген, которое состоится 22 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Копенгаген
Копенгаген, Дания
12 Греция вр Антонис Цифцис
25 Румыния зщ Богдан Раковицан
24 Хорватия зщ Зоран Арсенич
3 Сербия зщ Милан Рундич
7 Хорватия пз Фран Тудор
66 Греция пз Яннис Папаниколау
8 Польша пз Бен Ледерман
22 Румыния пз Деян Сореску
21 Польша пз Давид Драхаль
27 Польша нп Бартош Новак
9 Польша нп Лукаш Зволински
1 Польша вр Камиль Грабара
19 Дания зщ Элиас Йелерт
2 Нидерланды зщ Кевин Дикс
3 Словакия зщ Денис Вавро
6 Дания зщ Кристиан Сёренсен
12 Дания пз Лукас Лерагер
9 Португалия нп Диогу Гонсалвеш
33 Дания нп Расмус Фальк
10 Норвегия нп Мохамед Эльюнусси
25 Швеция нп Джордан Ларссон
30 Тунис нп Элиас Ашури
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
Дания Якоб Неэструп
История личных встреч
19.08.2023 Польша - Экстракласса 5-й тур Ракув2 : 0
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Ракув
11.08.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур 2 : 1Ракув
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув2 : 1
05.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Ракув2 : 2
18.08.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 5-й тур 0 : 2Копенгаген
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 3 2 : 4Копенгаген
11.08.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 4-й тур Копенгаген2 : 1
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Копенгаген0 : 0
05.08.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 3-й тур Копенгаген4 : 0

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