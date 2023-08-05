Ракув - Копенгаген 22 Августа прямая трансляция
22 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Копенгаген, которое состоится 22 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|12
|вр
|Антонис Цифцис
|25
|зщ
|Богдан Раковицан
|24
|зщ
|Зоран Арсенич
|3
|зщ
|Милан Рундич
|7
|пз
|Фран Тудор
|66
|пз
|Яннис Папаниколау
|8
|пз
|Бен Ледерман
|22
|пз
|Деян Сореску
|21
|пз
|Давид Драхаль
|27
|нп
|Бартош Новак
|9
|нп
|Лукаш Зволински
|1
|вр
|Камиль Грабара
|19
|зщ
|Элиас Йелерт
|2
|зщ
|Кевин Дикс
|3
|зщ
|Денис Вавро
|6
|зщ
|Кристиан Сёренсен
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|9
|нп
|Диогу Гонсалвеш
|33
|нп
|Расмус Фальк
|10
|нп
|Мохамед Эльюнусси
|25
|нп
|Джордан Ларссон
|30
|нп
|Элиас Ашури
Главные тренеры
|Давид Шварга
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|19.08.2023
|Польша - Экстракласса
|5-й тур
|2 : 0
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|11.08.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|2 : 1
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|05.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
|18.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 5-й тур
|0 : 2
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 2 : 4
|11.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|2 : 1
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|05.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|4 : 0