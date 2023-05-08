Антверпен - АЕК Афины 22 Августа прямая трансляция
Стадион: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия), вместимость: 12975
22 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антверпен - АЕК Афины, которое состоится 22 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Антверпен
Антверпен, Бельгия
АЕК Афины
Афины, Греция
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|18.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 4-й тур
|1 : 1
|11.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 3-й тур
|6 : 0
|06.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 2-й тур
|1 : 0
|30.07.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 1-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Суперкубок Бельгии
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|19.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|4 : 0
|08.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 0