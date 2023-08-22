Неман - Гомель 22 Августа прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
22 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Гомель, которое состоится 22 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Гомель
Гомель
История личных встреч
|09.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 3
|30.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 0
|03.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 0 Т
|15.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|19.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|29.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 3
|01.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|21.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 2
|21.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 0
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1