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Неман - Гомель 22 Августа прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
22 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
Неман
Гомель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Гомель, которое состоится 22 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Гомель
Гомель
История личных встреч
09.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Гомель3 : 3Неман
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Неман3 : 0Гомель
03.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Гомель3 : 0 ТНеман
15.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Неман1 : 0Гомель
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Гомель2 : 0Неман
19.07.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Неман1 : 1Гомель
29.03.2019 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель2 : 3Неман
01.10.2018 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Неман2 : 0Гомель
21.05.2018 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель0 : 2Неман
21.10.2017 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Неман3 : 0Гомель
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман1 : 4
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Неман
01.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Неман
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Неман2 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман1 : 1
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 2
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Гомель
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 3 : 1Гомель
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель3 : 2
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Гомель

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