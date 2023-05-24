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Боливар - Интернасьонал 23 Августа прямая трансляция

23 Августа 2023 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/4 финала. 1-й матч
Боливар
Интернасьонал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливар - Интернасьонал, которое состоится 23 Августа 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливар
Ла-Пас, Боливия
Интернасьонал
Порту-Алегри, Бразилия
Главные тренеры
Бразилия Мано Менезес
История личных встреч
09.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 2-й матч 2 : 0 4 : 5Боливар
02.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Боливар3 : 1
30.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 6-й тур 4 : 0Боливар
07.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 5-й тур Боливар2 : 0
24.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 4-й тур Боливар1 : 0
19.08.2023 Бразилия - Серия А 20-й тур Интернасьонал0 : 1
13.08.2023 Бразилия - Серия А 19-й тур 3 : 1Интернасьонал
09.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 2-й матч Интернасьонал2 : 1 9 : 8
06.08.2023 Бразилия - Серия А 18-й тур Интернасьонал2 : 2
02.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч 2 : 1Интернасьонал

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