Брага - Панатинаикос 23 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
23 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Панатинаикос, которое состоится 23 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Иван Йованович
История личных встреч
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 4
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|11.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 3 : 5
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 1