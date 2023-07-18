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Маккаби Х - Янг Бойз 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль), вместимость: 30874
23 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч
Маккаби Х
Янг Бойз

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Х - Янг Бойз, которое состоится 23 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Главные тренеры
Израиль Мессай Дего
История личных встреч
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Маккаби Х3 : 1
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Маккаби Х
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Маккаби Х4 : 1 ДВ
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Маккаби Х
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Маккаби Х2 : 1
13.08.2023 Швейцария - Суперлига 4-й тур 1 : 1Янг Бойз
05.08.2023 Швейцария - Суперлига 3-й тур Янг Бойз5 : 2
30.07.2023 Швейцария - Суперлига 2-й тур 2 : 2Янг Бойз
23.07.2023 Швейцария - Суперлига 1-й тур Янг Бойз2 : 1
29.05.2023 Швейцария - Суперлига 36-й тур Янг Бойз2 : 1

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