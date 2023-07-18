Маккаби Х - Янг Бойз 23 Августа прямая трансляция
Стадион: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль), вместимость: 30874
23 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Х - Янг Бойз, которое состоится 23 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Главные тренеры
|Мессай Дего
История личных встреч
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1 ДВ
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|13.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|3-й тур
|5 : 2
|30.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|2-й тур
|2 : 2
|23.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|29.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|36-й тур
|2 : 1