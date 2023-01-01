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Спартак Тр - Днепр-1 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
23 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Спартак Тр
Днепр-1

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Тр - Днепр-1, которое состоится 23 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Днепр-1
Днепр, Украина
Главные тренеры
Украина Александр Кучер
История личных встреч
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Спартак Тр3 : 1
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Спартак Тр
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Спартак Тр4 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Спартак Тр
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Спартак Тр
20.08.2023 Украина - Премьер-лига 4-й тур Днепр-11 : 2
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Днепр-11 : 1
13.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Днепр-1
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Днепр-1
06.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Днепр-12 : 1

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