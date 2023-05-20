Хайберниан - Астон Вилла 23 Августа прямая трансляция
Стадион: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 20421
23 Августа 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайберниан - Астон Вилла, которое состоится 23 Августа 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
|Унаи Эмери
История личных встреч
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|13.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|06.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|2 : 3
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 1
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1