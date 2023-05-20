01:54 ()
Свернуть список

Хайберниан - Астон Вилла 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 20421
23 Августа 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Хайберниан
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайберниан - Астон Вилла, которое состоится 23 Августа 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2Хайберниан
13.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур 2 : 1Хайберниан
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Хайберниан3 : 1
06.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур Хайберниан2 : 3
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Хайберниан6 : 1
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла4 : 0
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 5 : 1Астон Вилла
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Астон Вилла3 : 0
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла2 : 1
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Астон Вилла

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close