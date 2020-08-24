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Хеккен - Абердин 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Хеккен
Абердин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Абердин, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Абердин
Абердин, Шотландия
Главные тренеры
Норвегия Пер Матиас Хёгмо
Шотландия Барри Робсон
История личных встреч
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Хеккен2 : 0Абердин
22.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Абердин5 : 1Хеккен
20.08.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 20-й тур Хеккен3 : 2
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Хеккен5 : 0
13.08.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 19-й тур Хеккен2 : 0
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 3Хеккен
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Хеккен3 : 3 3 : 4
13.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур Абердин1 : 3
05.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур 0 : 0Абердин
27.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур 5 : 0Абердин
24.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Абердин3 : 0
20.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 2 : 1Абердин

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