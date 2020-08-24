Хеккен - Абердин 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Абердин, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Абердин
Абердин, Шотландия
Главные тренеры
|Пер Матиас Хёгмо
|Барри Робсон
История личных встреч
|29.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|22.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|20.08.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|20-й тур
|3 : 2
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|13.08.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|19-й тур
|2 : 0
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 3 : 4
|13.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|1 : 3
|05.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|5 : 0
|24.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1