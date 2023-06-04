Славия П - Заря 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Заря, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Заря
Украина
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
|20.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 5-й тур
|1 : 0
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|13.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 4-й тур
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|06.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 3-й тур
|2 : 1
|18.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|29.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|04.06.2023
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 3 Т