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Славия П - Заря 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Славия П
Заря

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Заря, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Заря
Украина
Главные тренеры
Чехия Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
20.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 5-й тур Славия П1 : 0
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Славия П
13.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 4-й тур 0 : 1Славия П
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Славия П3 : 0
06.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 3-й тур Славия П2 : 1
18.08.2023 Украина - Премьер-лига 4-й тур Заря0 : 0
13.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Заря
06.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Заря1 : 3
29.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Заря
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур 3 : 3 ТЗаря

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