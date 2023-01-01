Динамо З - Спарта П 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
24 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Спарта П, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Игор Бишчан
|Брайан Приске Педерсен
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|02.10.2008
|Кубок УЕФА
|1-й раунд. 2-й матч
|3 : 3
|18.09.2008
|Кубок УЕФА
|1-й раунд. 1-й матч
|0 : 0
|19.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|05.08.2023
|Хорватия - Первая лига
|3-й тур
|0 : 0
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|29.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 5-й тур
|1 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 2 : 4
|12.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 4-й тур
|1 : 5
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|05.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 3-й тур
|5 : 2