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Динамо З - Спарта П 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
24 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Динамо З
Спарта П

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Спарта П, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
Хорватия Игор Бишчан
Дания Брайан Приске Педерсен
Дания Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
02.10.2008 Кубок УЕФА 1-й раунд. 2-й матч Спарта П3 : 3Динамо З
18.09.2008 Кубок УЕФА 1-й раунд. 1-й матч Динамо З0 : 0Спарта П
19.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2Динамо З
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо З1 : 2
05.08.2023 Хорватия - Первая лига 3-й тур Динамо З0 : 0
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Динамо З
29.07.2023 Хорватия - Первая лига 2-й тур 0 : 3Динамо З
19.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 5-й тур 1 : 1Спарта П
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Спарта П3 : 3 2 : 4
12.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 4-й тур 1 : 5Спарта П
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Спарта П
05.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 3-й тур Спарта П5 : 2

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