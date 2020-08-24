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Слован Бр - Арис 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
24 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Слован Бр
Арис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Арис, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Арис
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1Слован Бр
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Слован Бр1 : 2
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Слован Бр2 : 2
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Слован Бр
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Слован Бр
21.08.2023 Кипр - Первый дивизион Первый дивизион. 1-й тур Арис2 : 0
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Арис0 : 1
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Арис
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 5Арис
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Арис6 : 2

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