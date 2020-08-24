Слован Бр - Арис 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
24 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Арис, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Арис
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|21.08.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 1-й тур
|2 : 0
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 5
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2