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Олимпия Л - Карабах 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
24 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Олимпия Л
Карабах

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Карабах, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Азербайджан Гурбан Гурбанов
История личных встреч
18.07.2018 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Карабах0 : 0Олимпия Л
11.07.2018 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л0 : 1Карабах
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Олимпия Л
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л0 : 3
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Олимпия Л2 : 1
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Олимпия Л
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Олимпия Л
20.08.2023 Азербайджан - Премьер-лига 3-й тур Карабах2 : 1
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Карабах
13.08.2023 Азербайджан - Премьер-лига 2-й тур Карабах3 : 0
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Карабах2 : 1
05.08.2023 Азербайджан - Премьер-лига 1-й тур Карабах0 : 1

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