Олимпия Л - Карабах 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
24 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Карабах, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Гурбан Гурбанов
История личных встреч
|18.07.2018
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|11.07.2018
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|20.08.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|13.08.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|05.08.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1