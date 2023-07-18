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КИ Клаксвик - Шериф 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
24 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
КИ Клаксвик
Шериф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КИ Клаксвик - Шериф, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
Норвегия Магне Хосет
Италия Роберто Бордин
История личных встреч
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0 ДВКИ Клаксвик
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик2 : 1
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 3 3 : 4КИ Клаксвик
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3КИ Клаксвик
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2Шериф
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Шериф5 : 1
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 1 ДВШериф
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Шериф1 : 0
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Шериф3 : 0 ДВ

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