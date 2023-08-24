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Юнион - Лугано 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
24 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Юнион
Лугано

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Лугано, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Лугано
Лугано, Швейцария
Главные тренеры
Швейцария Маттиа Крочи-Торти
История личных встреч
19.08.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 4-й тур 4 : 0Юнион
12.08.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 3-й тур Юнион5 : 1
04.08.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 2-й тур 0 : 1Юнион
28.07.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 1-й тур Юнион2 : 0
04.06.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 6-й тур Юнион1 : 3
13.08.2023 Швейцария - Суперлига 4-й тур Лугано6 : 1
05.08.2023 Швейцария - Суперлига 3-й тур 3 : 0Лугано
29.07.2023 Швейцария - Суперлига 2-й тур Лугано1 : 0
26.07.2023 Швейцария - Суперлига 1-й тур 0 : 3Лугано
29.05.2023 Швейцария - Суперлига 36-й тур 2 : 3Лугано

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