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Лудогорец - Аякс 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
24 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Лудогорец
Аякс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Аякс, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
Болгария Ивайло Петев
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
20.08.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 6-й тур 1 : 0Лудогорец
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Лудогорец5 : 1
13.08.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 5-й тур Лудогорец3 : 0
08.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Лудогорец
05.08.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 4-й тур 0 : 5Лудогорец
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 2 : 2Аякс
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Аякс4 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Аякс
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Аякс
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Аякс

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