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ЛАСК - Зриньски 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
24 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
ЛАСК
Зриньски

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛАСК - Зриньски, которое состоится 24 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
Хорватия Крунослав Рендулич
История личных встреч
19.08.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 4-й тур 1 : 1ЛАСК
12.08.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 3-й тур ЛАСК2 : 0
05.08.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 2-й тур 2 : 0ЛАСК
28.07.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 1-й тур ЛАСК1 : 1
03.06.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 32-й тур 2 : 0ЛАСК
20.08.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 4-й тур Зриньски3 : 1
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Зриньски
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски6 : 2
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2Зриньски
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски0 : 1

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