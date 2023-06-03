ЛАСК - Зриньски 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
24 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛАСК - Зриньски, которое состоится 24 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Крунослав Рендулич
История личных встреч
|19.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 4-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 3-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 2-й тур
|2 : 0
|28.07.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 1-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1