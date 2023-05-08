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Олимпиакос - Чукарички 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
24 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Олимпиакос
Чукарички

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Чукарички, которое состоится 24 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Чукарички
Белград, Сербия
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Босния и Герцеговина Душан Керкез
История личных встреч
20.08.2023 Греция - Суперлига 1-й тур Олимпиакос2 : 0
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Олимпиакос
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпиакос1 : 0
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 1Олимпиакос
08.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Олимпиакос1 : 0
18.08.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 4-й тур 3 : 0Чукарички
12.08.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 3-й тур Чукарички2 : 2
06.08.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 2-й тур 1 : 2Чукарички
29.07.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 1-й тур Чукарички2 : 0
28.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Чукарички2 : 1

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