Олимпиакос - Чукарички 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
24 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Чукарички, которое состоится 24 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Чукарички
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Душан Керкез
История личных встреч
|20.08.2023
|Греция - Суперлига
|1-й тур
|2 : 0
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|1 : 2
|29.07.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 1