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Астана - Партизани 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
24 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Астана
Партизани

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Партизани, которое состоится 24 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Партизани
Тирана, Албания
Главные тренеры
КазахстанГригорий Константинович Бабаян
ХорватияЗоран Зекич
История личных встреч
20.08.2023Казахстан - Премьер-лига20-й турАстана1 : 1
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч5 : 1Астана
08.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчАстана2 : 1
02.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчАстана0 : 2
29.07.2023Казахстан - Премьер-лига17-й тур1 : 0Астана
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчПартизани1 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 2Партизани
01.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчПартизани4 : 1
25.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1Партизани
18.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 0Партизани

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