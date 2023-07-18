Астана - Партизани 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
24 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Партизани, которое состоится 24 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Партизани
Тирана, Албания
Главные тренеры
|Григорий Константинович Бабаян
|Зоран Зекич
История личных встреч
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 1
|08.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0