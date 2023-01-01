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Жальгирис - Ференцварош 24 Августа прямая трансляция

Стадион: ЛФФ - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900
24 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Жальгирис
Ференцварош

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жальгирис - Ференцварош, которое состоится 24 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ЛФФ - Ветра (Вильнюс, Литва). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
КазахстанВладимир Николаевич Чебурин
ВенгрияЧаба Мате
История личных встреч
27.07.2021Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчЖальгирис1 : 3Ференцварош
20.07.2021Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчФеренцварош2 : 0Жальгирис
20.08.2023Литва - А лига27-й тур0 : 2Жальгирис
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч5 : 0Жальгирис
13.08.2023Литва - А лига26-й турЖальгирис4 : 0
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчЖальгирис1 : 3
06.08.2023Литва - А лига25-й тур0 : 0Жальгирис
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчФеренцварош2 : 1
13.08.2023Венгрия - OTP Банк Лига3-й турФеренцварош1 : 2
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 6Ференцварош
06.08.2023Венгрия - OTP Банк Лига2-й тур3 : 5Ференцварош
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 2Ференцварош

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