Жальгирис - Ференцварош 24 Августа прямая трансляция
Стадион: ЛФФ - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900
24 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жальгирис - Ференцварош, которое состоится 24 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ЛФФ - Ветра (Вильнюс, Литва). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
|Владимир Николаевич Чебурин
|Чаба Мате
История личных встреч
|27.07.2021
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|20.07.2021
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|20.08.2023
|Литва - А лига
|27-й тур
|0 : 2
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|13.08.2023
|Литва - А лига
|26-й тур
|4 : 0
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|06.08.2023
|Литва - А лига
|25-й тур
|0 : 0
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|13.08.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|3-й тур
|1 : 2
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 6
|06.08.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|2-й тур
|3 : 5
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2