Струга - Брейдаблик 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Билянины Изворы (Охрид, Северная Македония), вместимость: 18000
24 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Струга - Брейдаблик, которое состоится 24 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Билянины Изворы (Охрид, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Струга
Струга, Северная Македония
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
|Шпетим Дуро
|Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 4
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 3
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1