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Струга - Брейдаблик 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Билянины Изворы (Охрид, Северная Македония), вместимость: 18000
24 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Струга
Брейдаблик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Струга - Брейдаблик, которое состоится 24 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Билянины Изворы (Охрид, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Струга
Струга, Северная Македония
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
АлбанияШпетим Дуро
ИсландияОскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 1Струга
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСтруга3 : 1
01.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 4Струга
26.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчСтруга1 : 0
18.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчСтруга1 : 2
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчБрейдаблик1 : 0
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч6 : 2Брейдаблик
02.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч6 : 3Брейдаблик
25.07.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчБрейдаблик0 : 2
18.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчБрейдаблик2 : 1

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