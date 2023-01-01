Норшелланн - Партизан 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Фарум Парк (Фарум, Дания), вместимость: 10000
24 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Главный судья: Игал Фрид (Израиль)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норшелланн - Партизан, которое состоится 24 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фарум Парк (Фарум, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
Партизан
Белград, Сербия
История личных встреч
|16.08.2018
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|09.08.2018
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|20.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 5-й тур
|2 : 0
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|13.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|0 : 5
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|06.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|3 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 5 : 4
|13.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|06.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|0 : 2
|29.07.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|3 : 3