Сепси ОСК - Будё-Глимт 24 Августа прямая трансляция
24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сепси ОСК - Будё-Глимт, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сепси ОСК
Сфынту-Георге, Румыния
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
|21.08.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 6-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|07.08.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 4-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|20.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|19-й тур
|1 : 3
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|06.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|17-й тур
|3 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 4