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Сепси ОСК - Будё-Глимт 24 Августа прямая трансляция

24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Сепси ОСК
Будё-Глимт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сепси ОСК - Будё-Глимт, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сепси ОСК
Сфынту-Георге, Румыния
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
НорвегияХьетиль Кнутсен
История личных встреч
21.08.2023Румыния - Лига 1Лига 1. 6-й турСепси ОСК1 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 1Сепси ОСК
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСепси ОСК1 : 1
07.08.2023Румыния - Лига 1Лига 1. 4-й турСепси ОСК1 : 1
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчСепси ОСК4 : 0
20.08.2023Норвегия - Элитсерия19-й тур1 : 3Будё-Глимт
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 3Будё-Глимт
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБудё-Глимт3 : 0
06.08.2023Норвегия - Элитсерия17-й тур3 : 2Будё-Глимт
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 4Будё-Глимт

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