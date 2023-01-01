Маккаби Т-А - Целе 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 29400
24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - Целе, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Целе
Целе, Словения
Главные тренеры
|Альберт Риера
История личных встреч
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|09.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|20.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 2 : 4
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 4
|22.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 1