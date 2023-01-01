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Динамо Киев - Бешикташ 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния), вместимость: 19100
24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Динамо К
Бешикташ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Бешикташ, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Румыния Мирча Луческу
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
06.12.2016 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Динамо К6 : 0Бешикташ
28.09.2016 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур Бешикташ1 : 1Динамо К
03.11.2011 Лига Европы Группа E. 4-й тур Бешикташ1 : 0Динамо К
20.10.2011 Лига Европы Группа E. 3-й тур Динамо К1 : 0Бешикташ
24.02.2011 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Динамо К4 : 0Бешикташ
17.02.2011 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Бешикташ1 : 4Динамо К
20.08.2023 Украина - Премьер-лига 4-й тур 3 : 2Динамо К
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо К2 : 1 6 : 5
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Динамо К
04.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур 2 : 4Динамо К
30.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур Динамо К4 : 1
20.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Бешикташ1 : 1
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Бешикташ2 : 1
14.08.2023 Турция - Суперлига 1-й тур 0 : 1Бешикташ
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 3Бешикташ
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Бешикташ
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Эльвин Керимов объяснил переход полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».Бактиёр не будет являться легионером в турецкой лигеЭксклюзив Эксперт по турецкому футболу Керимов объяснил переход Зайнутдинова в «Бешикташ» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги конференций: «Динамо» (Киев) — «Бешикташ». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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