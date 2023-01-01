Динамо Киев - Бешикташ 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния), вместимость: 19100
24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Бешикташ, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Шенол Гюнеш
История личных встреч
|06.12.2016
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|6 : 0
|28.09.2016
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|03.11.2011
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|20.10.2011
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|1 : 0
|24.02.2011
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|4 : 0
|17.02.2011
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 4
|20.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 6 : 5
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|04.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 4
|30.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|20.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|14.08.2023
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
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Эльвин Керимов объяснил переход полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».Бактиёр не будет являться легионером в турецкой лигеЭксклюзив Эксперт по турецкому футболу Керимов объяснил переход Зайнутдинова в «Бешикташ» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги конференций: «Динамо» (Киев) — «Бешикташ». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.