Фенербахче - Твенте 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Твенте, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Главные тренеры
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
|02.12.2009
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|17.09.2009
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|13.08.2023
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 4
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 4
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ