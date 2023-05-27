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Левски - Айнтрахт Ф 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Левски
Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левски - Айнтрахт Ф, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Василь Левски (София, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Левски
София, Болгария
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
История личных встреч
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчЛевски2 : 1
13.08.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 5-й турЛевски1 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 0Левски
06.08.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 4-й тур2 : 1Левски
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчЛевски1 : 0
20.08.2023Германия - Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф1 : 0
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 7Айнтрахт Ф
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАйнтрахт Ф0 : 0
03.06.2023Кубок ГерманииФинал2 : 0Айнтрахт Ф
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турАйнтрахт Ф2 : 1

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